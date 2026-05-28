Nitin Castings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nitin Castings hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nitin Castings 4,77 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nitin Castings in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 346,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 385,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 20,67 INR. Im letzten Jahr hatte Nitin Castings einen Gewinn von 24,14 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Milliarden INR – eine Minderung um 2,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,51 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at