Nitin Castings stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitin Castings hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,97 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,88 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,28 Prozent zurück. Hier wurden 272,4 Millionen INR gegenüber 364,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at