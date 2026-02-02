Nitin Spinners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nitin Spinners stellte am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,90 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nitin Spinners 7,96 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nitin Spinners in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,01 Milliarden INR im Vergleich zu 8,39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at