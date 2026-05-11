Nitin Spinners stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitin Spinners hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,20 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nitin Spinners 8,25 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 8,60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,58 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 31,20 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at