Nitori: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nitori hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,58 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,40 Prozent auf 216,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at