Nitori: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitori ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitori die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,32 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 249,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 259,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at