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10.08.2026 06:31:29
Nitori vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nitori hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nitori ein EPS von 46,29 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Nitori mit einem Umsatz von insgesamt 226,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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