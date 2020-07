Nitratbelastung auf Äckern weiter zu hoch - BDEW kritisiert Reformvorschlag

BERLIN (Dow Jones)--Die Grundwasserbelastung ist in Deutschland nur minimal rückläufig und insgesamt weiterhin hoch. Zwischen 2016 und 2018 wurden die Nitratgrenzwerte an 26,7 Prozent der Messstellen überschritten, wie aus dem Nitratbericht 2020 hervorgeht, den das Bundesumweltministerium vorlegte. In den drei Vorjahren waren es noch 28,2 Prozent. Der Anteil der unbelasteten oder nur gering belasteten Messstellen stieg dagegen leicht von 49,0 auf 49,6 Prozent.

"Insgesamt ist die Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland weiterhin als zu hoch einzustufen", heißt es in dem Bericht. Besonders auf landwirtschaftlich genutzten Flächen wird der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Nitrat überschritten. Besser geht es dagegen den Seen und Fließgewässern.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte, dass es in Deutschland "endlich eine echte und nachhaltige Verringerung der Nitrateinträge insbesondere in den roten Gebieten" brauche. In diesem Zusammenhang übte der Verband scharfe Kritik an den Reformvorschlägen zur Düngeverordnung, den das Bundeslandwirtschaftsministerium von Julia Klöckner (CDU) laut BDEW vorgelegt hat, der aber noch nicht in der Regierung abgestimmt ist. "Mit der vorgelegten Verordnung wäre nicht mehr die tatsächlich gemessene Belastung in den roten Gebieten ausschlaggebend, sondern die Ergebnisse einer Modell-Betrachtung", erklärte der BDEW-Hauptgeschäftsführer für Wasser und Abwasser, Martin Weyand.

Demnach sollen Standortfaktoren wie etwa Bodenart, Nitrateinträge und Witterungsverhältnisse mit in die Berechnung der Modellergebnisse einbezogen werden. Diese wären dann die Grundlage für eine Entscheidung darüber, ob überhaupt weitere Minderungsmaßnahmen in roten Gebieten erfolgen sollen und nicht mehr die tatsächlich gemessene Grenzwertüberschreitung, erklärte Weyend. Zudem soll dem Modell-Ergebnis ein höheres Gewicht zugesprochen werden als den EU-Messungen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die an offiziellen Messstellen von einem akkreditierten Labor durchgeführt wurden. "Damit droht ein künstliches 'Wegrechnen' der tatsächlichen Grenzwertüberschreitung." Diese Vorgehensweise sehe die EU-Richtlinie aber nicht vor.

Nach den Plänen der Regierung sollen die Bundesländer bis Ende 2020 ihre belasteten Gebiete überprüfen und wenn nötig anpassen. Dem Verfahren hatte der Bundesrat im März zugestimmt. Damit sollen mögliche Strafzahlungen Brüssels gegen Deutschland vermieden werden. Bereits 2016 hatte die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, im vergangenen Jahr folgte ein zweites Verfahren. Im September 2019 hatte zudem der Europäische Gerichtshof ein Recht auf sauberes Grundwasser festgestellt. Sollte die Verordnung nicht zu einer deutlichen Reduzierung des Nitrat-Eintrags führen, drohen Deutschland Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro pro Tag.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 12:08 ET (16:08 GMT)