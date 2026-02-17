|
17.02.2026 06:31:28
Nitro Games: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nitro Games hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,88 Prozent auf 24,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 SEK gegenüber 0,230 SEK im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nitro Games 93,70 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 130,28 Millionen SEK umgesetzt worden.
