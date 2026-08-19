Nitro Games: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitro Games hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,2 Millionen SEK – eine Minderung von 39,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,7 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at