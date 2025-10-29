Nitro Games: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nitro Games lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,11 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,6 Millionen SEK – eine Minderung von 25,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at