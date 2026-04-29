Nitro Games: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitro Games hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat Nitro Games 16,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,4 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at