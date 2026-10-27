Nitro Games: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitro Games stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nitro Games 0,110 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,29 Prozent auf 15,2 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at