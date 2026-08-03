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03.08.2026 06:31:29
Nitta Gelatin India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nitta Gelatin India hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,12 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 1,41 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nitta Gelatin India 1,39 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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