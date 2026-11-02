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02.11.2026 06:31:29
Nitta Gelatin India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nitta Gelatin India hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,29 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 1,69 Milliarden INR gegenüber 1,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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