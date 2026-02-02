Nitta Gelatin India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitta Gelatin India hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 28,16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nitta Gelatin India noch ein Gewinn pro Aktie von 26,92 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nitta Gelatin India mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at