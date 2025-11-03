|
Nitta Gelatin India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nitta Gelatin India ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitta Gelatin India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nitta Gelatin India ein EPS von 22,26 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nitta Gelatin India einen Umsatz von 1,34 Milliarden INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
