Nitta Gelatin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitta Gelatin hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,43 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 9,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at