Nitta Gelatin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nitta Gelatin hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 87,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nitta Gelatin noch ein Gewinn pro Aktie von 11,21 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at