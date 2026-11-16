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16.11.2026 06:31:29
Nitta Gelatin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nitta Gelatin ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitta Gelatin die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 25,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nitta Gelatin 87,45 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Nitta Gelatin im vergangenen Quartal 9,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nitta Gelatin 9,36 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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