09.02.2026 06:31:29
Nitta: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nitta hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nitta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 134,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 129,50 JPY je Aktie gewesen.
Nitta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
