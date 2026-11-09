Nitta stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nitta lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 153,26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 98,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nitta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at