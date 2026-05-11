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11.05.2026 06:31:29
Nitta: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nitta äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 157,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 98,10 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nitta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 490,47 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 436,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,73 Prozent auf 91,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 90,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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