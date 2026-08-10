Nitta: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nitta hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 151,53 JPY gegenüber 99,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at