Nitta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitta stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 98,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 101,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 22,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at