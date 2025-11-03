Nittan Valve legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nittan Valve hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 12,01 Milliarden JPY, gegenüber 13,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at