Nittan Valve: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nittan Valve hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,81 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at