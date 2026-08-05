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05.08.2026 06:31:29
Nittan Valve stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nittan Valve hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nittan Valve 25,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 13,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,43 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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