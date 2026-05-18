Nittan Valve stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nittan Valve hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,24 JPY gegenüber 11,39 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Nittan Valve 14,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 77,35 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 21,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 51,68 Milliarden JPY gegenüber 51,45 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at