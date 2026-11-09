Nittetsu Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nittetsu Mining hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 36,89 JPY gegenüber 42,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 46,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at