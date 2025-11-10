Nittetsu Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nittetsu Mining hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,28 JPY gegenüber 18,21 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nittetsu Mining im vergangenen Quartal 46,94 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nittetsu Mining 48,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at