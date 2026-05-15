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15.05.2026 06:31:29
Nittetsu Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nittetsu Mining hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 60,32 JPY, nach 8,94 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 58,70 Milliarden JPY gegenüber 51,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 178,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 109,35 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 209,72 Milliarden JPY – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nittetsu Mining 196,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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