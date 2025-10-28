Nitto Denko: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nitto Denko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 62,47 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,85 Prozent auf 267,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 272,41 Milliarden JPY gelegen.

