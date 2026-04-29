Nitto Denko: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nitto Denko äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,31 JPY, nach 40,90 JPY im Vorjahresvergleich.

Nitto Denko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 235,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 197,20 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nitto Denko ein Gewinn pro Aktie von 195,74 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1 028,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nitto Denko 1 013,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at