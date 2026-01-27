|
Nitto Denko gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nitto Denko hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,57 JPY gegenüber 40,92 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 272,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nitto Denko 256,56 Milliarden JPY umgesetzt.
