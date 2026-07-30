Nitto Denko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 246,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 271,67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at