Nitto Denko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0,32 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,320 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,11 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at