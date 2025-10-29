Nitto Denko präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitto Denko hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nitto Denko 1,81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at