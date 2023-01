Nitto Denko: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Denko präsentierte in der am 27.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 218,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 174,05 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,32 Prozent auf 254,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 220,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 216,97 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 260,37 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at