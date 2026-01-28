Nitto Denko: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitto Denko hat am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nitto Denko 0,270 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,77 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at