Nitto Denko: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitto Denko hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Nitto Denko 1,28 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,82 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at