Nitto Denko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nitto Denko lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 64,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nitto Denko 55,64 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 286,69 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 267,38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at