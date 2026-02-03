Nitto Fuji Flour Milling gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nitto Fuji Flour Milling hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 132,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 137,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 19,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at