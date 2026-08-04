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04.08.2026 06:31:29
Nitto Fuji Flour Milling hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nitto Fuji Flour Milling ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitto Fuji Flour Milling die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,58 JPY, nach 23,40 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Nitto Fuji Flour Milling mit einem Umsatz von insgesamt 17,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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