Nitto Fuji Flour Milling öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nitto Fuji Flour Milling gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,90 JPY gegenüber 8,81 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 17,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at