Nitto Fuji Flour Milling präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Fuji Flour Milling hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Nitto Fuji Flour Milling im vergangenen Quartal 17,64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nitto Fuji Flour Milling 17,45 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at