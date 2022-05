NITTO KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NITTO KOGYO präsentierte in der am 16.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,88 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,17 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 164,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 218,16 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,75 Prozent zurück. Hier wurden 132,74 Milliarden JPY gegenüber 137,90 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 158,00 JPY und einen Umsatz von 130,00 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

