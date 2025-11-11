NITTO KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NITTO KOGYO hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,77 JPY gegenüber 39,75 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at