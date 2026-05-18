NITTO KOGYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NITTO KOGYO lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 81,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 302,97 JPY. Im Vorjahr hatte NITTO KOGYO 318,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 195,78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 184,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at