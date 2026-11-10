NITTO KOGYO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NITTO KOGYO hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 78,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NITTO KOGYO 65,77 JPY je Aktie verdient.

NITTO KOGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at